Ludmilla relembra melhores momentos no início da carreira: ''O retorno de Mc Beyoncé''

Pronta para lançamento de novo projeto, 'Back To Be', Ludmilla relembra fase como Mc Beyoncé no começo da carreira

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 17h29

Ludmilla - Reprodução/Instagram