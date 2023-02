Ludmilla gasta R$ 130 mil em ingressos para a turnê de Beyoncé: "Trabalhei para isso"

Fã de Beyoncé, Ludmilla já garantiu os ingressos para sete apresentações da turnê

Quem acompanha a carreira de Ludmilla (27), sabe que ela tinha o nome artístico de MC Beyoncé, homenagem à cantora norte-americana de quem é declaradamente fã.

Os anos passaram, as coisas mudaram, a carioca ficou milionária, mas a paixão pela diva pop segue intacta.

Prova disso é que Ludmilla já gastou R$ 130 mil só em ingressos para a turnê de Beyoncé neste ano, na qual assistirá sete apresentações. "Trabalhei para isso. Te amo", escreveu.

Nova música de Ludmilla foi composta por Beyoncé? Saiba tudo sobre o hit da funkeira

Ludmilla acaba de iniciar uma nova fase de sua carreira ao lançar o single Sou Má, parceria com as rappers Tasha (26) e Tracie (26).

No clipe, Ludmilla é assaltante de banco. Há muitos looks ousados com decotes fartos e brilho, sem contar que ela chega a colocar o corpão para jogo com body dourado minúsculo.

Divulgado nesta terça-feira, 07, a faixa tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente por ter o nome de Beyoncé (41) entre os compositores.

Mas, afinal, Beyoncé compôs a música Sou Má, de Ludmilla? A resposta é: Sim. Isso porque a canção é uma interpolação de Nice, projeto especial da norte-americana no ano de 2018.

Interpolação é o termo utilizado para se referir a uma música que conta com a melodia de outra canção já existente Geralmente o artifício é utilizado para criar novas letras e arranjos.

Por conta disso, caso exista interpolação em uma música, é necessário que os compositores da canção original sejam creditados. Se não houve, isso pode ser considerado plágio .

Desde o início da carreira Ludmilla nunca negou o quanto enxerga Beyoncé como um verdadeiro ícone e inspiração.

No ano de 2019, por exemplo, ela regravou a música Halo no DVD Hello Mundo (Ao Vivo). A faixa foi liberada pela gravadora da diva internacional e conta com altos números de visualizações no Youtube.