Ludmilla encerra show antes do previsto. Saiba o motivo!

Ludmilla deixa o palco de show em festival antes do final e revela o motivo de sua atitude: 'Não foi culpa minha'

Redação Publicado em 21/08/2022, às 14h26

A cantora Ludmilla (27) não chegou a finalizar o seu show no Festival Farraial, em São Paulo, neste final de semana. A artista enfrentou problemas técnicos no som e na estrutura do evento. Assim, ela deixou o palco antes do previsto e lamentou o ocorrido.

“Queria fazer um show f* para vocês, mas infelizmente não foi culpa minha. Não consegui. Mas a gente se encontra Brasil afora, espero ver vocês em um show meu de verdade. Com toda a estrutura que eu mereço”, disse ela, segundo o site UOL.

No Twitter, Ludmilla compartilhou o relato de um fã que estava presente no show e confirmou os problemas técnicos. “Provavelmente vocês já viram as últimas notícias, e como sempre, por mais que ue tente me explicar, vou sair como errada. Então nada melhor do que o depoimento de alguém que estava presente. Obrigada e dia 23/08 tem lançamento do Numanice 2”, disse ela.

Veja os post sobre o show de Ludmilla:

Ludmilla enfrentou problemas técnicos no festival Farraial, em São Paulo, e se retirou do palco.



“Espero ver vocês num show meu de verdade com toda a estrutura que eu mereço e que eu faço”.



Algumas pessoas relataram falhas no som durante a apresentação da artista. pic.twitter.com/u0GpbQP78Q — Tracklist (@tracklist) August 20, 2022

Provavelmente vcs já viram as últimas notícias, e como sempre, por mais que eu tente me explicar, vou sair como errada. Então, nada melhor do que o depoimento de alguém que estava presente. Obrigada e dia 23/08 tem lançamento do Numanice 2 :) https://t.co/LYBBgOASFk — LUDMILLA (@Ludmilla) August 21, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!