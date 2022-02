Ludmilla e Luísa Sonza rebolam muito em vídeo durante festa no Rio de Janeiro: ''Eu com os cria''

As cantoras Ludmilla e Luísa Sonza celebraram o lançamento da parceira 'CAFÉ DA MANHÃ ;D' com festa no Rio de Janeiro

As cantoras Ludmilla (26) e Luísa Sonza (23) se reuniram no último final de semana no Rio de Janeiro para o anúncio e lançamento de CAFÉ DA MANHÃ ;D, canção que fecha os lançamentos do álbum DOCE 22 da loira.

Em seu perfil do Instagram, a voz do álbum Numanice 2 compartilhou um vídeo dançando e rebolando muito com a compositora e com os amigos próximos.

"'Nossa, você é tímida, né?' Eu com os cria", brincou a carioca na publicação.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam animação com a pequena reunião. "AAAAAAA dia perfeito", declarou a sulista. "Contando os minutos para a parceira do ano", disparou uma seguidora. "Avisa que são as maiores", destacou um terceiro.

Ludmilla e Luísa Sonza celebram parceira com festa no Rio de Janeiro:

Luísa Sonza revela trecho de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D', última parceira do álbum 'DOCE 22':

As expectativas para a nova parceira de Luísa Sonza estão altas após a estrela fazer a primeira apresentação ao vivo da música durante um show no final de semana. A faixa está prevista para ser lançada com o clipe nesta terça-feira, 8, as 21hrs.