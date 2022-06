Ludmilla dá presentão para a mãe de um jeito diferente

Ludmilla espalha dinheiro no chão do quarto com uma declaração de amor para a mãe, Silvana Oliveira

A cantora Ludmilla surpreendeu na hora de presentear sua mãe, Silvana Oliveira. Nesta quinta-feira, 30, ela mostrou o seu jeito diferente para dar um presente em dinheiro para a mãe.

A estrela espalhou notas de R$ 100 no chão do quarto para escrever uma declaração de amor: 'Mãe, te amo”. Nas redes sociais, ela mostrou uma imagem do momento e brincou: “Olha os bolinhos espalhados”.

Vale lembrar que Ludmilla participou de um evento internacional no último final de semana. Ela participou do BET Awards, no qual concorreu na categoria de Melhor Artista Internacional.

Antes do evento, ela falou de sua emoção. “Até agora a ficha não caiu que daqui a algumas horas vou estar no tapete vermelho da maior premiação musical preta do mundo, concorrendo. Eu acompanhei eles pela TV a minha vida inteira, mas nunca imaginei estar sentada entre eles. Deus, eu te amo muito, você é incrível”, contou.

Ludmilla mostra presentão que deu para a mãe: