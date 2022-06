Lucas Lucco se emociona ao cantar parceria com Marília Mendonça: ''Dói''

O cantor Lucas Lucco participou do Faustão na Band e lamentou a saudade da cantora Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 17h43

Lucas Lucco (31) foi um dos convidados do programa Faustão na Band na noite da última sexta-feira, 10. E o cantor quase caiu no choro ao cantar a sua parceria com Marília Mendonça (1995 - 2021).

A canção Amava Nada foi lançada no início de 2022, porém já estava gravada quando a cantora faleceu no trágico acidente de avião, em novembro de 2021.

"Essa música eu acabei de lançar e é muito especial porque eu escrevi para cantar com a Marília", disse ele.

O pai de Luca (1) ainda relembrou como rolou o convite para a artista participar da canção. "Gravei essa música e no facetime eu falei: 'Ô, Marília, eu tenho certeza que eu fiz a música para nós cantarmos juntos'. E ela: 'Me mostra'. Nós cantamos na hora e ela falou: 'Isso é muito sucesso", relembrou.

Antes de cantar, Lucco não escondeu a emoção ao falar da amiga. "Essa dói o coração. Vou até pegar uma cerveja", concluiu.

CONFIRA A APRESENTAÇÃO DE LUCAS LUCCO