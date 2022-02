Lucas Lucco lança música em parceria com Marília Mendonça

Cantor Lucas Lucco lançou projeto em parceria com a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, intitulado 'Amava Nada'

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 09h27

A nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) segue com seu legado na música e deixou uma série de trabalhos prontos antes de falecer, para a felicidade dos fãs.

A sertaneja, que morreu aos 26 anos de idade, após acidente áereo a caminho de um show no interior de Minas Gerais, gravou uma canção com o cantor Lucas Lucco (30), que recebeu o nome de Amava Nada.

Na noite de quinta-feira, 03, a canção chegou às plataformas digitais. A composição faz parte do terceiro volume de Rolê Diferenciado, novo trabalho do marido de Lorena Carvalho (27) e pai de Luca, que conta ainda com a participação de MC Zaac.

Nesta sexta-feira, 04, às 12h, sai o clipe oficial da canção, que estará disponível em seu canal oficial no YouTube. Em seu perfil no Instagram, Lucas Lucco anunciou o lançamento: "Saiu! Rolê diferenciado 3 tá disponível em todas as plataformas digitais".

Marília Mendonça é a única brasileira entre os artistas mais ouvidos

Marília Mendonça é eterna! A sertaneja foi a artista brasileira mais escutada em janeiro de 2022 no Spotify Brasil. Ela ficou em 8º lugar no ranking internacional de janeiro de 2022, na frente de Rihanna (33) e Lana Del Rey (36), com 281 milhões de streamings no primeiro mês do ano.

Confira o post de Lucas Lucco sobre a canção inédita com Marília Mendonça: