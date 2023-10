Lucas Lima explica sua paixão pela leitura após livro disparar nas vendas por causa da separação de Sandy

Lucas Lima conta como se apaixonou pelos livros e qual é a sua relação com a leitura após livro ser apontado como 'pivô' de sua separação de Sandy

O cantor e músico Lucas Lima deu o que falar na internet por causa de sua separação da cantora Sandy, que foi anunciada há poucos dias. Isso porque os internautas criaram teorias de que o escritor Liev Tolstói teria sido um suposto ‘pivô’ no fim do casamento do casal de famosos. Ele indicou um dos livros do autor pouco antes da separação vir à público. Com isso, as vendas do autor dispararam nas livrarias do Brasil. Agora, Lucas Lima contou detalhes sobre a sua paixão pela leitura em um artigo que escreveu para o Estadão.

Ele contou que começou a ler com frequência na adolescência por causa de uma aula de literatura e nunca mais parou. “Eu sinto que sou mais ou menos engolido pelo hábito da leitura dependendo do momento, dependendo, na verdade, da necessidade. Às vezes o mundo é demais, a vida é demais e a gente precisa sair um pouco. Não só de casa, do bairro, da cidade, mas de nós mesmos”, disse ele.

E completou: “Já cheguei a passar dois anos sem levantar um livro e já tive épocas de acordar mais cedo do que precisava para garantir meia horinha a mais de Frodo e Sam. Isso acontecia de forma inconsciente, mas hoje eu enxergo, reconheço isso e uso a leitura calculadamente, seja como ferramenta de saúde mental, de aprendizado ou só de puro prazer”.

Então, ele contou que os amigos nem sempre entendem a sua paixão pela leitura. “Sou xingado por amigos quando escolho o livro do mês atrelado diretamente a viagens que faço. ‘Pô, deixar de ver e viver coisas em outro país para ficar uma hora lendo na cafeteria?’. Sim, e é espetacular”, escreveu.

Por fim, ele refletiu: “Tem uma frase que amo e que não lembro onde li que diz algo do tipo ‘um leitor vive mil vidas’e eu acredito demais nisso. Viver por um tempo na cabeça e no universo de alguém que foi inventado pela cabeça e universo de outro alguém tem, para mim, um valor imensurável. E assim, quando eu falo que ‘é só ler’ mudou minha vida, falo sem medo de exagerar. Para mim, entender isso foi tipo um superpoder que eu recebi aos 16 anos do professor Lucas quando ele me mandou ler O Alquimista e que - atenção para forçada de barra aqui - transformou aquela tortura que era ler um livro, em ouro”.

Lucas Lima mostra foto do seu treino

O cantor e músico Lucas Lima pegou os fãs de surpresa na manhã desta quinta-feira, 5, ao reaparecer na casa que dividia com a cantora Sandy quando eram casados. Nos stories do Instagram, ele surgiu treinando na academia que tem dentro da mansão do ex-casal em Campinas, no interior de São Paulo, antes de mais um dia de trabalho.

Vale lembrar que os rumores mais recente dizem que Lucas teria saído de casa após a separação e ido morar em um apartamento em outro bairro de Campinas. Inclusive, ele estaria procurando móveis a pronta-entrega para o novo lar. Porém, ele mantém uma boa relação com a ex-esposa e os dois seguem convivendo.