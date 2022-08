Luan Santana ultrapassou nomes como The Weeknd, Harry Styles e Anitta e se tornou o artista mais ouvido de Portugal

Nesta sexta-feira, 19, Luan Santana (31) se tornou o artista mais ouvido de Portugal! Após fazer seu primeiro show da turnê Luan City no país, o cantor alcançou números incríveis e ficou em primeiro lugar no Top Artistas do Spotify.

O cantor sertanejo ultrapassou nomes como The Weeknd (32), Drake (32), Harry Styles (28), Ed Sheeran (31) e Anitta (29), conquistando os fãs portugueses com a suas músicas de sucesso.

Luan está em turnê por Portugal com ingressos esgotados há mais de 6 meses. No último dia 18, ele fez o primeiro show em porto e repetirá a dose neste dia 19. Dia 20 ele da fim a turnê Luan City em Lisboa, em uma apresentação única. Somando todas as apresentações, são mais de 40 mil fãs que o verão ao vivo no país.

Em suas redes, Luan também falou sobre a conquista escrevendo: "Portugal, o topo é nosso! obrigado pelo #1, como artista mais ouvido no país."

Luan Santana se torna o cantor mais ouvido de Portugal. Crédito: Divulgação

Luan Santana se emociona após primeiro show em Portugal

Recentemente, Luan Santana usou suas redes sociais para celebrar o seu primeiro show em Portugal. Muito emocionado, o cantor agradeceu os fãs portugueses, publicando algumas fotos da apresentação.

"Sério, não da pra explicar o que eu tô sentindo agora. A nossa saudade era tanta, que vocês esgotaram TODOS os bilhetes, há meses. E a espera valeu a pena demais, porque hoje a gente viveu o inesquecível. Muito obrigado, Porto! Obrigado, Portugal. Eu amo vocês", escreveu ele.

