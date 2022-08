Luan Santana se emociona após realizar seu primeiro show da turnê em Portugal: ''Inesquecível''

Luan Santana falou com carinho do primeiro show de sua turnê, Luan City, realizado em Portugal

Nesta sexta-feira, 19, Luan Santana (31) usou suas redes sociais para celebrar o primeiro show da sua turnê, Luan City, em Portugal. O sertanejo fez algumas postagens onde publicou uma série de fotos e vídeos da apresentação, se emocionando muito ao falar do momento.

"Sério, não da pra explicar o que eu tô sentindo agora. A nossa saudade era tanta, que vocês esgotaram TODOS os bilhetes, há meses. E a espera valeu a pena demais, porque hoje a gente viveu o inesquecível. Muito obrigado, Porto! Obrigado, Portugal. Eu amo vocês", escreveu na legenda de um dos posts.

Em seguida, o cantor ainda lembrou que ele fará mais show no país durante este final de semana: "Começamos com o pé direito! LUAN CITY em Porto, Portugal. Hoje tem mais, bora?". Por fim, ele ainda mostrou que seus hits estão em primeiro lugar no país e aproveitou para agradecer seus fãs portugueses: "Porto, vocês fizeram eu me sentir em casa. Valeu demais por dividirem essa energia comigo. Portugal, o topo é nosso! Obrigado pelo #1, como artista mais ouvido no país."

Confira as publicações que Luan Santana fez após realizar seu primeiro show de sua turnê Luan City em Portugal:

Luan Santana é clicado de mãos dadas com a noiva na Europa

Recentemente, Luan Santana foi clicado, ao lado da noiva, Izabela Cunha, andando de mãos dadas no aeroporto de Portugal, logo quando iniciaram a viagem para a turnê que o cantor fará no país.

"Já em terras portuguesas pra viver o inesquecível…", escreveu ele na legenda do post em questão.

