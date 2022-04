Luan Santana revela três novas músicas do seu novo álbum "Luan City"

Luan Santana revelou o nome e trechos de mais três músicas do álbum Luan City que serão lançadas no dia 14

12/04/2022

Luan Santana (31) foi ao seu Instagram nesta terça-feira, 12, revelar o nome de mais três músicas do seu novo álbum intitulado Luan City.

No vídeo postado, o cantor relembrou as três primeiras músicas lançadas: Abalo Emocional, Seu Doutor e Me Usa. Esta primeira parte do álbum, lançada em fevereiro, levava o nome do pai do artista e foi chamada de Avenida Amarildo Santana.

A segunda parte do álbum, que chega aos ouvidos dos fãs na próxima quinta-feira, 14, homenageia a mãe de Luan e foi intitulada como Rua Marizete Santana.

As três músicas que vão compor esta nova etapa levam o nome de: Facilita, Cigana e Erro Planejado, que é um feat com a dupla Henrique e Juliano.

Confira aqui o anúncio das novas músicas de "Luan City" !