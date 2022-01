Luan Santana revela capa da primeira parte de seu novo álbum, 'Luan City'

Em contagem regressiva para estreia do álbum 'Luan City', Luan Santana exibe capa da primeira parte do disco

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 19h29

Neste domingo, 30, Luan Santana (30) agitou as redes sociais ao revelar mais detalhes sobre o tão esperado novo álbum, Luan City.

A primeira parte do projeto, que chega às plataformas digitais na quinta-feira, 3, às 21 horas, apresenta ao público as faixas Abalo Emocional, Seu Doutor e Me Usa. Agora, o artista também mostrou a capa oficial que ilustra essa primeira fase do lançamento.

Intitulada como Avenida Amarildo Santana, o primeiro 'trajeto' do cantor pode inclusive trazer as inéditas parcerias já prometidas para o CD.

Recentemente, o sertanejo deixou avisado que dentre as faixas, estão presentes os nomes de Henrique e Juliano (32 e 31), Chitãozinho e Xororó (67 e 64) e Luísa Sonza (23)

A gravação aconteceu na Vila Itororó, em São Paulo, apenas com a participação dos convidados que receberam as músicas antes da apresentação ao vivo.

Luan City também é o nome da próxima turnê do artista, que prometeu passar por várias cidades brasileiras.