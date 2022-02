Luan Santana mostra o primeiro violão que ganhou na vida e emociona a web

Sentado em sua sala de troféus, Luan Santana posa com seu primeiro violão e fala sobre o começo de seu sonho

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h42

Ultimamente, Luan Santana (30) está com a bola toda.

O sertanejo acabou de lançar o álbum Luan City, que foi um sucesso, e decidiu conversar um pouco sobre o início de sua carreira.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de fotos onde apareceu sentado em sua sala de troféus ao segurar o primeiro violão que ganhou na vida.

“Meu primeiro violão. Nunca troquei as cordas. Eu tinha 3 anos quando ganhei ele. E esta é a sala com todos os troféus que representam uma carreira brilhante e mais de 80 músicas em 1º lugar no Brasil”, começou o namorado de Izabela Cunha (25).

“O menino de Campo Grande e o homem na sala de troféus, juntos, com o mesmo sonho: arrancar sorrisos, emocionar corações. O menino já conquistou muito mais do que sonhou, mas o homem… Bem, o homem acabou de começar”, afirmou ao final.

Confira as fotos de Luan Santana em sua sala de troféus com seu primeiro vilão: