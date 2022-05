Música / Muito sucesso!

Luan Santana está no topo das paradas com duas canções, sendo o único sertanejo a ter duas músicas no top 10 de streaming musical

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 17h10

Luan Santana é o único sertanejo com duas músicas no top 10 de streaming musical - Rodolfo Magalhães