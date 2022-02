Luan Santana apresenta seu novo álbum 'Luan City' com festa em São Paulo

Com convidados VIPs, Luan Santana inaugura o álbum 'Luan City' em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 16h10

Na próxima quinta-feira, 3, Luan Santana (30) vai apresentar o seu novo álbum, Luan City, em uma festa cheia de convidados VIPs.

A inauguração desse projeto grandioso, que vai virar turnê e também ganhar 3 EPS, acontece amanhã, na Villa JK, Zona Sul de São Paulo.

O show vai ter tapete vermelho, show do artista, atrações surpresas e uma lista de celebridades.

Entre os convidados estão, Adriane Galisteu, Dilsinho, Deolane Bezerra, Felipe Titto, Henri Castelli, Gil do Vigor, Maira Cardi, Sarah Andrade, Tierry, Priscila Fantin, Mariana Rios, João Guilherme e muito mais.

LUAN SANTANA GRAVA NOVO DVD NA VILA ITORORÓ EM SÃO PAULO

Ainda em 2021, Luan Santana reuniu uma legião de fãs e convidados para a gravação do DVD Luan City, que conta com 16 músicas inéditas e as participações especiais de Chitãozinhoe Xoxoró , Henrique e Juliano e Luisa Sonza.