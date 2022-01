Luan Santana anuncia lançamento da primeira parte do seu novo DVD: "Luan City"

De acordo com o cantor, Luan City terá quatro partes e a primeira será lançada na semana que vem

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 20h41

Nesta quarta-feira, 26, Luan Santana(30) anunciou o lançamento da primeira parte do seu novo álbum e DVD, Luan City!

Por meio de um post em seu Instagram, o cantor disse que seu novo álbum e DVD será dividido em 4 partes, todas que levam o nome de alguém importante na vida do dono da música Morena.

"Na minha cidade, as ruas possuem nomes das pessoas mais importantes da minha vida. No próximo dia 3, vocês vão conhecer as 3 primeiras músicas, em LUAN CITY - AVENIDA AMARILDO SANTANA", escreveu o cantor sertanejo.

A primeira parte do álbum, que chega na quinta-feira da semana que vem, leva o nome do pai de Luan. "E em breve, as partes seguintes: "LUAN CITY - RUA MARIZETE SANTANA" e "LUAN CITY - ALAMEDA BRUNA SANTANA estarão disponíveis", complementou do dono do hit Ilha.

As próximas partes do lançamento, Marizete (49) e Bruna (26), são uma homenagem à mãe e à irmã do cantor, respectivamente.

Os fãs de Luan foram à loucura com o anúncio! "Vem muito aí", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu nos comentários: "O conceito de milhões".

Outros seguidores do cantor também elogiaram a ideia dele de homenagear sua família no álbum. Uma fã comentou: "Não poderia ser diferente! Família é nosso bem mais precioso". E outra fã escreveu: "Amei o conceito dos nomes".

