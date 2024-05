Louis Tomlinson surpreende fã brasileira com deficiência visual em show

O ex-integrante do One Direction se apresentou no Brasil três vezes; Louis Tomlinson também mobilizou doações para as vítimas de enchentes no RS

Durante sua passagem pelo Brasil nesta semana passada, Louis Tomlinson surpreendeu os fãs com uma ação emocionante para uma fã deficiente que estava na plateia durante a apresentação em Curitiba neste domingo, 12.

O cantor britânico desceu do palco para interagir com o público durante a apresentação de sua última música da noite e viu uma fã com a placa: "Eu sou cega, mas sua voz mudou minha vida". Então, ele parou na frente dela para que pudesse encostar nele e ouvir sua voz de perto.

Nas redes sociais, a irmã da fã compartilhou como tudo aconteceu. "Primeira interação. Ele pergunta pra mim se ela pode ver ou não, e então pede pra eu dizer a ela que ele a ama e quer abraçar ela depois", contou."Ontem foi o melhor dia da minha vida. Obrigada pelo melhor presente, te amo", escreveu Manu para a irmã.

O Louis abraçando uma fã no final do show. 😭🖤 #FITFWTCuritiba



A fã é deficiente visual e levou uma plaquinha. Rolou interação durante o show com ajuda da sua mãe. No final, Louis ficou mais tempo ali pra que ela pudesse sentir como ele é. pic.twitter.com/HUjadEe0bs — We In The Crowd (@weinthecrowd) May 13, 2024

📸 • Que amor! Fã que abraçou o Louis no fim da #FITFWTCuritiba 🥹❤️ pic.twitter.com/Mdcw9HOopD — Louis Tomlinson Brasil (@louistbr) May 13, 2024

O antigo membro da One Direction também dedicou um momento de seu show para falar sobre o Rio Grande do Sul: “Eu também quero desejar o meu apoio para todos aqueles que foram afetados pelas enchentes no momento, meu coração está com vocês”. O cantor já havia se pronunciado antes de seus shows e disponibilizou pontos de coletas de doações em seus shows:

“Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas", escreveu em suas redes sociais.

🎥 [LEGENDADO] • Louis também separou um tempinho do show para mandar seu apoio a todas as pessoas sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul. ❤️ pic.twitter.com/wU9xZrili6 — Louis Tomlinson Brasil (@louistbr) May 13, 2024

O cantor esteve no Brasil para três shows com a turnê de seu segundo álbum de estúdio, Faith in the Future World Tour. Louis passou pelo Rio de Janeiro na quarta-feira, 08, São Paulo no sábado, 11, e Curitiba no domingo, 12.