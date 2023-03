Lorena Queiroz revela 'crush' em novo clipe musical; saiba quem

Em nova fase musical, Lorena Queiroz aborda os romances da adolescência no vídeo gravado no ambiente escolar

A atriz e cantora Lorena Queiroz (12) inicia, além da adolescência, uma nova fase em sua carreira musical. Seu primeiro passo vem com a canção Crush, que falará sobre as primeiras paixões da adolescência. O clipe do título já vem com uma surpresa para os fãs: o par romântico da artista será Théo Medon (13), estrela de Poliana Moça.

"Sempre tive meus crushs e acho que todo mundo que tem a minha idade, ou que está vivendo a mesma fase que eu, tem essas paixõezinhas... Estou feliz pois será oficialmente o meu primeiro trabalho autoral como adolescente", conta a jovem atriz, que brilhou nas telinhas do SBT no remake de Carinha de Anjo.

Sobre a parceria com Medon, ela revela que já sentiu atração pelo ator, que hoje é seu grande amigo. "Conheci o Théo há muito tempo e a gente é bem amigo. Inclusive, confesso que já tive um crush nele! Eu o adoro, o admiro". Ela ainda nega que irá ter algum tipo de beijo durante a produção visual. "Não! Não vai ter selinho."

O artista também celebrou a chance de participar do projeto. "Estou muito feliz por ser o primeiro crush oficial da Lo. Além, claro, da nossa relação de amizade, já fizemos muitas coisas juntos na música. Gravamos canções juntos, fizemos clipes um do outro e, agora, estamos juntos nessa nova fase dela e mais madura para nós dois. É sempre bom trabalhar com nossos amigos."

Medon interpreta Mário Antunes em Poliana Moça. O jovem artista tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e recentemente mostrou o novo visual no cabelo. Ele apareceu com os fios descoloridos substituindo o castanho de seu cabelo natural. Na publicação, ele recebeu muitos elogios de fãs e seguidores. "Amei", escreveu uma. "Continua lindo", disse outra.

