Lollapalooza retoma as atividades após dois anos; Confira os shows do primeiro dia de festival

Doja Cat, Machine Gun Kelly, Pabllo Vittar e mais; veja quais são os shows desta sexta-feira, 25, no Lollapalooza 2022

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 10h39

O Lollapalooza Brasil está de volta!

Nesta sexta-feira, 25, o festival abre as suas portas após dois anos parados por conta da pandemia mundial do coronavírus. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, vai receber um timaço de artistas que irão subir no palco, além das celebridades que vão apenas para curtir os shows.

Na lista de apresentações estão Pabllo Vittar, Detonautas, Marina, Machine Gun Kelly, Doja Cat e Jack Harlow,The Strokes e muito mais.

O fãs que não estiverem no evento poderão acompanhar os shows através do canal Bis, no Globoplay e os melhor momentos na Globo.

MEGAN FOX BEIJA O NOIVO EM ESQUENTA DO LOLLAPALOOZA

Na última quinta-feira, 24, aconteceu o esquenta para o Lollapalooza 2022. E entre as apresentações rolou uma aparição muito surpreendente de Megan Fox (35).

A atriz subiu no palco do noivo, Machine Gun Kelly (31), e levou o público a loucura beijando seu amado.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS SHOWS DESTA SEXTA-FEIRA, 25