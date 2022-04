Logo após anunciar turnê, Manu Gavassi tem show de SP quase esgotado e não segura a emoção

Manu Gavassi surge chorando nas redes sociais ao descobrir que seu show em São Paulo está quase esgotado

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 13h15

Não tem como não se emocionar!

Manu Gavassi (29) animou a web na última sexta-feira, 08, ao anunciar sua nova turnê Eu Só Queria Ser Normal.

E, apenas algumas horas depois, a cantora apareceu de novo nas redes sociais, só que, desta vez, chorando.

Porém, o motivo era (muito) bom: o show que ela vai fazer no Espaço das Américas, em São Paulo, já está quase lotado!

Nos Stories de seu Instagram, a ex-participante do BBB 20 fez um desabafo vindo do fundo do coração ao celebrar a conquista.

“Não estou acreditando que vocês vão me fazer lotar o Espaço das Américas”, começou. “Se isso acontecer, e eu entendo que tá acontecendo, vai ser bizarro porque eu lembro que há três anos eu falei que esse era o meu sonho mais escondido”, admitiu.

“Eu não revelava nem pra mim mesma que eu tinha esse sonho porque eu não queria nunca me frustrar e, porque eu tinha certeza que meu momento tinha passado e que eu nunca mais ia lotar lugares desse tamanho e ter oportunidade de fazer shows assim. Caraca!”, prosseguiu a musa ao secar suas lágrimas.

“Vocês não têm noção de como eu tô agradecida, como eu tô feliz. Não consigo nem falar, tô ridícula”, brincou Manu em seguida. “Mas, obrigada mesmo. Eu tenho certeza que essa turnê vai ser muito especial porque ela significa muito pra mim”, disse ao final.

Veja um frame do vídeo em que Manu Gavassi chora ao descobrir que seu show em SP está quase esgotado: