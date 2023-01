Lisa Marie Presley disse que "tinha muito o que fazer” dias antes de sua morte

Amigo de Lisa Marie Presley disse que ela estava animada e teria achado um novo propósito de vida antes de sua morte precoce

Na véspera do dia em que Elvis (1935-1977) faria aniversário, Lisa Marie Presley (1968-2023) encontrou o amigo, David Kessler, no túmulo dele, que fica ao lado do de seu filho, Benjamin, que morreu aos 27 anos e está enterrado ao lado de seu avô. Os dois estão enterrados em Graceland, propriedade do Rei do Rock em Memphis, Tennessee. Durante a conversa, ela disse a seu amigo que não iria mais viver em luto por causa da perda do jovem.

"Ficamos sentados em silêncio ao lado do túmulo de Ben. Ela me mostrou onde seria enterrada algum dia, bem em frente ao túmulo de seu pai", contou Kessler. "Eu disse: 'Só daqui a um bom tempo' e ela disse: 'Não, ainda tenho muito o que fazer.' Ela estava muito empolgada com o que estava por vir, porque teve duas situações tão desafiadoras ao longo de sua vida, e estava prestes a assumir um terceiro ato que era muito sobre ajudar as pessoas", detalhou.

Cinco dias após a conversa, na manhã de 12 de janeiro, após uma série de aparições públicas - inclusive na cerimônia do Globo de Ouro -, fazendo um discurso sincero em Graceland no último 8 de janeiro após estreia do filme Elvis, e diversas comemorações ao lado do elenco do filme, pela vitória de Austin Butler, como melhor ator no globo de ouro, Lisa Marie teve uma parada cardíaca em sua casa em Calabasas, Califórnia. Ela foi levada às pressas para o hospital. Naquela noite, a sua mãe Priscilla Presley, de 77 anos, confirmou a morte da filha.

"Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci", disse Priscilla sobre sua única filha com Elvis Presley. Lisa Marie também tinha duas filhas, as gêmeas de 14 anos Finley e Harper, fruto de seu casamento com Michael Lockwood (61)

Lisa Marie será sepultada em Graceland ao lado de seu pai, Elvis Presley, e de seu filho junto de outros membros da família. Um memorial vai acontecer em Graceland em sua homenagem dia 22 de janeiro.