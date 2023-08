Lil Tay, rapper e influenciadora, morre aos 14 anos de idade

Família de canadense Lil Tay afirma que irmão, Jason Tian, também morreu; mortes estão sendo investigadas

Luto! Nesta quarta-feira, 9, foi anunciada a morte da rapper e influenciadora digital canadense, Lil Tay, de apenas 14 anos de idade. A família da jovem ainda afirmou que seu irmão, Jason Tian, de 21 anos de idade, também faleceu. Claire Hope, seu nome verdadeiro, era bem conhecida nas redes sociais, mas não teve as causas de sua morte e de seu irmão reveladas.

“É com o coração pesado que compartilhamos a notícia devastadora da morte repentina e trágica de nossa amada Claire. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Este resultado foi totalmente inesperado e nos deixou em estado de choque”, começou o comunicado emitido pela família.

“A morte de seu irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor. Durante esse período de imensa tristeza, pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos essa perda avassaladora, pois as circunstâncias em torno da morte de Claire e de seu irmão ainda estão sob investigação”, finalizou a família.

Segundo informações do jornal The Daily Mail, Lil Tay vivia em Los Angeles, mas nasceu no Canadá. Começou a viralizar em 2017, com vídeos em mansões e carros de luxo, pois sua mãe, Angela Tian, era corretora de imóveis e deixava a filha filmar em algumas das casas que estavam à venda.

Nas imagens que compartilhava, a jovem xingava algumas pessoas e aparecia portando alguns maços de dinheiro. A influenciadora digital acumulou 3,3 milhões de seguidores em suas redes sociais, mas ficou cinco anos sem postar nada.

Em abril de 2021, Jason abriu uma vaquinha online para ajudar a mãe dos dois a recuperar a custódia da menina na Justiça canadense. De acordo com a página, que ainda está ativa, o pai da pequena, Charle Hope, teria pedido a guarda e conseguido fazer com que a rapper voltasse para o Canadá, controlando sua carreira e seu dinheiro.

Jason também afirmou que sua irmã foi vítima de abusos físicos e mentais, postando fotos de Tay com o que seriam machucados adquiridos através das agressões. Segundo o irmão, a influenciadora teria sido exposta também a atividades sexuais de adultos.