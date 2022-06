Liivy faz estreia no trap nacional com a faixa 'Arrebita'

Nova promessa do trap nacional, Liivy faz estreia com faixa 'Arrebita', com batidas afrobeat e eletro funk

Redação Publicado em 02/06/2022, às 10h55

Nesta sexta-feira, 3, o trap nacional testemunha o lançamento de um novo artista do gênero.

Após lotar uma das casas de shows mais tradicionais de Goiânia, Liivy chega as plataformas de streamings com a faixa Arrebita. A música traz batidas afrobeat e eletro funk, prometendo ser uma das mais virais no TikTok neste primeiro semestre.

A canção é algo totalmente inovadora e traz a marca do DJ e produtor 1800corle. Com instrumental e flow completamente dançante, o ritmo contagiante da faixa, com certeza, será sensação e colocará o público para dançar.

O clipe também é um capítulo à parte deste projeto. Com cenas de uma pool party, intercaladas com seu show de estreia na balada Vilão, em Goiânia, o vídeo tem uma super produção e traz elementos inusitados como jet ski na piscina e a presença de um cavalo, que abrilhantou o trabalho e tem tudo para alcançar elevados números em seu canal oficial do YouTube. A direção geral ficou com Rafael Gandara e produção executiva de Benigno.

Sobre Liivy:

Embora esse seja o primeiro trabalho de Liivy no trap, o cantor já é velho conhecido dos apreciadores da boa música. Desde 2020, o artista é figurinha carimbada na cena de rap, funk e hip hop nacional. Antes se apresentava como Lívio e, embora jovem, já emplacou grande sucesso que caiu nas graças do Brasil, com uma faixa lançado pela Kondzilla.

“Essa música viralizou entre diversos influenciadores digitais e explodiu. Liivy, quando assinava Lívio, conseguiu ultrapassar a marca de 1 (um) milhão de views em seus clipes. “Só mudei de nome porque acabei mudando o direcionamento da minha carreira. Hoje sou um artista mais completo e quero construir uma carreira sólida baseada em qualidade musical”, finaliza o cantor.