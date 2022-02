Lexa posta vídeo dançando para anunciar seus blocos de Carnaval

Lexa vai se apresentar seus blocos de Carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro na semana que vem

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 19h32

Nesta sexta-feira, 25, Lexa (26) postou em seu Instagram um vídeo dançando na sua casa para anunciar as datas dos seus blocos de Carnaval.

Ao som da música Barbie, seu feat com Pocah (27), Rebecca (23) e Danny Bond (24), a cantora arrasou na coreografia vestindo um conjunto azul e um boné.

No vídeo, a esposa de MC Guimê (29) também anunciou as datas em que vão acontecer os blocos. Em São Paulo, Lexa se apresenta na próxima segunda-feira, 28. E na quarta-feira que vem, 1, o bloco da cantora será no Rio de Janeiro.

Na legenda da postagem, a artista ainda confirmou que as apresentações contarão com convidados. Em São Paulo, Lexa receberá a cantora Pepita (39) em seu bloco. E a cantora Melody (15) fará uma participação no show de Lexa no Rio.

Os fãs da cantora amaram o vídeo, e rasgaram elogios nos comentários. "Simplesmente maravilhosa", comentou um seguidor. Outra fã escreveu: "Nossa mas ela tá tão linda".

Ainda nos comentários, os seguidores de Lexa mostraram que estão animados para os blocos. Uma fã comentou: "Esses blocos vão ser tudo". E outra seguidor escreveu: "Vai ser bapho".

