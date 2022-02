Lexa posta vídeo dançando nos ensaios do seu bloco de Carnaval

No dia 20 a cantora se apresenta no Rio de Janeiro e no dia 26, Lexa leva seu bloco para São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 19h39

Nesta quinta-feira, 17, Lexa (26) mostrou os bastidores dos ensaios para seu bloco de Carnaval!

Em um vídeo postado em seu Instagram a cantora dançava ao som de sua banda no palco preparado para os ensaios. Na legenda da postagem a esposa de MC Guimê (29) escreveu: "Eu chegando no ensaio do meu bloco!".

Alguns famosos já estão animados para o bloco de Lexa! A ex-BBB Ariadna Arantes(37) comentou no post dizendo: "Não vejo a hora de te abraçar maravilhosa". E o influenciador David Brazil (52) escreveu: "Partiu Portela"

A primeira apresentação do bloco de Lexa acontece no dia 20 na quadra da escola de samba Portela no Rio de Janeiro. E no dia 26, o bloco vai para São Paulo em uma casa de shows.

Os fãs da artista também estão animados para o bloco! "Domingo é tudo nosso", escreveu um seguidor. Outro fã comentou: "Tá chegando".

Seguidores da dona de um programa no canal Multishow ainda rasgaram elogios para Lexa. Um fã comentou: "Ela é o poder". E outra seguidora reagiu ao vídeo escrevendo: "Mulher fala sério cara, como pode ser tão simpática e linda".

Confira aqui o vídeo de Lexa no ensaio!