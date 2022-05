Lexa leva tia de 77 anos para assistir seu show: "Eu não vou esquecer"

A cantora Lexa contou que a tia, que assistiu pela primeira vez seu show, está com problema de memória

Lexa (27) dividiu com os seguidores um momento muito especial.

A cantora se apresentou em Macapá, e o show contou com a presença de sua tia, que tem 77 anos e nunca tinha ido a um show.

Na publicação, Lexa contou que a tia está com problema de memória."Minha tia esquece as coisas, mas hoje ela veio no meu show, talvez daqui há alguns minutos ela esqueça, mas eu não vou esquecer, em 77 anos de idade foi o primeiro show que ela foi e foi no meu! Obrigada Macapá por isso", disse ela.

Em seguida, a cantora agradeceu a presença dos familiares em seu show. "Obrigada Tio Dário e tia Regina, eu sei que vocês são religiosos e não frequentam shows assim, mas como eu sou da família vocês vieram HAHAHA! Foi lindo!", finalizou.

Declaração para Guimê

Lexa usou as redes sociais para se declarar para o marido, Guimê (29). Os dois completaram 7 anos de relacionamento e para celebrar a data, a cantora publicou no Instagram uma foto agarradinha e escreveu uma carta para o amado, agradecendo todo o apoio que sempre recebeu dele.

"Carta aberta. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que alguém pudesse dar tão certo comigo. Que pudesse respeitar minhas escolhas e minha forma de levar a vida. Quando eu acordo e sinto o amor que você me dá, sinto que tudo nessa vida tem razão e sentido", disse ela em um trecho da postagem.

