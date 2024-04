Leonardo lamenta um ano da morte da mãe, Dona Carmen: 'Saudade'

Mãe do cantor Leonardo, Dona Carmen Costa faleceu em 2023 aos 85 anos; esposa do artista, Poliana Rocha também lamentou um ano sem a sogra

O cantor sertanejo Leonardo dividiu com os fãs a saudade sem fim que sente de sua mãe, Dona Carmem Costa, que faleceu em abril de 2023. Na última segunda-feira, 1, o artista compartilhou uma foto ao lado da matriarca da família e lamentou o primeiro ano de sua morte.

Através dos stories de seu Instagram, o pai do cantor Zé Felipe publicou um registro em preto e branco em homenagem a Dona Carmen, que partiu aos 85 anos. "Saudade mãe. Um ano sem você", escreveu o músico, completando a declaração com um emoji de coração partido.

A influenciadora Poliana Rocha, esposa de Leonardo, também usou as redes sociais para falar sobre a saudade que sente da sogra. Visivelmente emocionada, ela lamentou o aniversário de morte de Dona Carmen.

"Hoje, dia 1 de abril, faz um ano que a minha sogrinha infelizmente faleceu. Mas, tá com papai do céu, em um lugar abençoado, onde ela tá brilhando muito. Tenho certeza disso", disse a famosa, incluindo no canto do vídeo uma foto em família.

Leonardo lamenta um ano sem a mãe. Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, Leonardo emocionou os fãs ao narrar como foi a morte da mãe. Em entrevista ao jornalista Jorge Kajuru, o cantor relembrou como foram os últimos momentos de vida de Dona Carmen.

"Ano passado foi muito difícil, dia 1º de abril minha mãe faleceu, foi num sábado, a gente teria um show Cabaré e cancelaram o show por motivos de chuva. Então saí daqui, estava chegando no médico, estava dando uma chuvinha e tocou o telefone da Poliana há uma quadra da casa da minha mãe, e ela falou assim: 'Temos que ir lá na sua mãe, ela teve um infarto', viramos para lá, estávamos do lado, cheguei e já entrei para garagem, subi e fui lá no quarto, ela estava lá deitada na cama", disse ele, na ocasião.

E completou: "Quando eu cheguei minhas irmãs estavam desesperadas na sala chorando, chorando, chorando muito, muito. Eu entrei lá no quarto, peguei no pulso dela e voltei para sala e falei para minhas irmãs: 'O SAMU vai chegar agora aí', chegou dois SAMU, chegaram uns 10 homens lá para tentar reanimar, mas eu já falei pra elas [irmãs]: 'Olha, vocês podem calar a boca e começar a rezar, porque minha mãe já morreu' e elas ficaram: 'Você não pode falar isso', e eu: 'Minha mãe já está morta', e elas: 'Mas ela não teve nada'".

