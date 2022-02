Leonardo e Zé Felipe surgem juntos em avião e o pai se declara: ''Meu gato''

Leonardo publica registro especial ao lado de Zé Felipe ao partirem para gravação

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 16h41

Filho de peixe… Peixinho é!

Não é novidade que alguns dos filhos de Leonardo (58) seguiram os passos do pai em direção a uma carreira musical.

Zé Felipe (23) foi um deles.

E, uma das melhores partes de ter seu herdeiro no mesmo ramo que o seu deve, com certeza, ser quando eles cantam juntos!

Nesta quarta-feira, 23, inclusive, os dois tiveram um dia de gravação lado a lado. No Instagram, o pai-coruja postou uma foto com o filho.

Na imagem, a dupla apareceu sentada dentro de um avião, de mãos dadas.

“Dia de gravação com meu gato! Bora com Deus”, escreveu o marido de Poliana Rocha (45) na legenda do post.

Confira o clique de Leonardo e Zé Felipe no avião: