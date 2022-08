Leonardo dá declaração surpreendente: "Todos nós temos medo do Xororó"

Leonardo surpreende e afirma o motivo para não ter grupo de mensagens com os outros cantores sertanejos e brinca sobre a personalidade de Xororó

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 12h29

O cantor Leonardo (59) revelou que não tem um grupo de troca de mensagens com os outros cantores sertanejos e se divertiu ao contar que um dos motivos é por causa da personalidade do cantor Xororó (64). O marido de Noely Lima é mais reservado e não gosta de ficar recebendo mensagens 'ousadas' no celular. Assim, eles decidiram não ter um grupo.

“Não pode, o Xororó é contra sacanagem. Se por uma coisinha lá... Não sei o que eu coloquei um dia e o Chitãozinho disse 'tira, apaga essa p*rr*'. Resumindo, todos nós temos medo do Xororó”, disse ele no programa Resenha do Ale Oliveira no YouTube.

Além disso, ele comentou mais sobre não ter o grupo de mensagens. “Tinha um grupo lá dos amigos e eu deletei todo mundo, não quero saber de grupo. Eles não falam nada, para que eu quero grupo? Não falam uma frase, um 'bom dia'”, declarou.

Leonardo ganha homenagem da esposa, Poliana Rocha

Em julho, Leonardo completou 59 anos e ganhou um recado especial de sua esposa, Poliana Rocha, nas redes sociais. Ela declarou o seu amor ao falar sobre o relacionamento deles.

"Meu amor, Leonardo, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida, e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!", começou escrevendo.

"Que no final deste dia você sinta seu coração aconchegado e recheado de amor, carinho e muita alegria.. Eu tudo vou fazer para que assim seja, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Parabéns! Que Deus o proteja e lhe conceda muitos anos de vida, saúde, paz, amor e muita sabedoria! Eu te amo muito e quero vê-lo sempre feliz", completou Poliana.

Nos comentários da postagem, Leonardo agradeceu: "Obrigado, meu amor! Eu te amo", disse ele.

