Leonardo afasta comparação com os filhos: 'Sou bem melhor'

Leonardo surpreende com resposta inusitada ao ser questionado se consegue se enxergar em algum dos filhos

O cantor Leonardo (59) surpreendeu ao comentar sobre as comparações com os filhos. O artista deu uma declaração inusitada durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Na conversa, ele foi questionado se conseguia se enxergar em algum dos filhos e ele negou as comparações.

“Eu sou bem melhor que eles, pode juntar todos eles que não dá metade da minha força de vontade, da minha serenidade, da minha seriedade, apesar das brincadeiras que faço”, disse ele.

O cantor ainda completou: “Sem dúvida, parecidos fisicamente, em algumas tirdadas, algumas palavras... Mas eu gostaria muito que eles seguissem muitas das coisas que eu fiz em minha vida, mas cada qual tem sua vida, vai para onde quiser”.

Esposa de Leonardo fala sobre Virginia Fonseca

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, contou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca, ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Ela foi surpreendida com uma seguidora questionando a interação delas nas redes sociais e abriu o jogo sobre a convivência das duas.

A seguidora escreveu: “Você é uma excelente sogra! Faz de tudo, ela devia ser mais agradecida, curtir e comentar?!”. Então, Poliana destacou a boa convivência com a nora e disse que a decisão de curtir ou não nas redes sociais é uma decisão de Virginia.

“Eu posso falar somente por mim. Amo minha nora e realmente faço tudo por ela, com amor, sem esperar nada em troca! Agora... se ela curte ou não curte minhas fotos, já é uma escolha dela! Respeito!”, afirmou.