Léo Santana rasga a calça em show e mostra vídeo do momento

Léo Santana aparece com a calça rasgada em show e dispara: 'É mais uma do GG'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 11h15

O cantor Léo Santana surpreendeu os fãs ao mostrar um perrengue durante um show em Janaúba, Minas Gerais. O artista revelou que sua calça rasgou no meio da apresentação e ele ficou com a peça rasgada durante o show.

O momento aconteceu quando ele se ajoelhou para posar com a plateia e percebeu que sua calça rasgou bem na hora. Sem disfarçar, o artista apontou para o buraco entre as pernas e caiu na risada. O cantor não ficou abalado com o ocorrido e continuou dançando e pulando com o público.

“É mais uma do GG. Só porque vocês gostam das narrações... esse aí é o verdadeiro, o vídeo que me entrega”, disse ele na legenda.

Vídeo de Léo Santana com a calça rasgada:

Vídeo de Léo Santana com a calça rasgada:

