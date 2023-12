Laura Castro, dubladora de A Pequena Sereia, representará o Brasil em espetáculo da Disney

Em entrevista à CARAS Brasil, Laura Castro revelou os preparativos para estrear e espetáculo internacional da Disney

A cantora Laura Castro (21), dubladora de A Pequena Sereia, tem caminhado para se tornar mais uma personalidade brasileira com destaque internacional. Isso porque a artista acaba de ser convidada para estrelar o espetáculo Disney Princess, que em 2024 sairá em turnê e passará por países como Japão e Coreia do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou estar ansiosa e cheia de expectativas para a estreia.

"Estou muito feliz. É um projeto incrível, que tem uma mensagem muito poderosa e bonita", disse ela, que no ano passado fez a versão brasileira do show e acabou chamando a atenção da criadora do projeto original, que surgiu nos Estados Unidos. "Estou muito animada, vou aprender espetáculo todo em inglês e vou lá para fora", completou.

A chegada de Laura no projeto internacional é uma forma de levar mais representatividade para os palcos da Disney, que vem reconhecendo cada vez mais o talento de jovens negros e da população latina. "Fico muito feliz de poder representar as meninas que estavam comigo no espetáculo aqui no Brasil, com certeza elas vão ser contempladas de alguma forma", reafirma a atriz.

Os trabalhos definitivos envolvendo o show só devem iniciar a partir de fevereiro, quando Laura deixará o Brasil para ensaiar em Nova York, nos Estados Unidos. "Ainda não comecei a ensaiar, vamos começar em 2024. Mas eu já sei as músicas, porque são as mesmas da temporada brasileira. Só terão algumas adaptações para encaixar para um trio", disse ela, que será a unica brasileira no elenco: "Sereia a mais nova do trio e a única latina. Elas são Americanas, então será um grande desafio para mim".

Mas as novidades na carreira da artista não param por aí, o próximo ano será de estreias marcantes em sua vida. Ela também está aguardando o lançamento do filme Tudo Por um Pop Star 2, que tem previsão de sair no primeiro semestre.

Na produção, ela dará vida a Juliana, uma das integrantes do trio de protagonistas, que serão interpretadas por Bela Fernandes e Gabriella Saraivah. "Tô muito animada, vai ser vai ser muito legal", celebrou ela, que também ficou conhecida por dublar a Rainha Charlotte, no spin-off da série Bridgerton, da Netflix.