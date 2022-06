Laudo aponta a causa da morte do cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado

Investigação sobre o acidente de ônibus com a dupla Conrado e Aleksandro revela o laudo do IML sobre a morte de Aleksandro

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 13h15

O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, faleceu há quase um mês em um acidente de ônibus em uma rodovia no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no dia 7 de maio e ainda está em investigação. Nesta semana, o delegado Carlos Eduardo Ceroni revelou que o laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou a causa da morte do artista.

O documento informou que Aleksandro faleceu em decorrência de politraumatismo, que são traumas múltiplos pelo corpo. A causa da morte foi atribuída ao falecimento dos outros integrantes da equipe dos sertanejos que estavam no acidente.

Agora, os laudos serão analisados pela perícia técnica para dar continuidade à investigação. O cantor João Vitor Moreira, conhecido como Conrado, e o músico Julio César Bigoli continuam internados desde o dia do acidente.

O boletim médico mais recente informou que os dois continuam internados na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo, com quadro estável. Eles estão lúcidos e ainda não têm previsão de alta.

Boletim médico sobre o cantor Conrado: