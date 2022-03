Lauana Prado lança segunda parte do álbum 'Natural' com participação de Paula Fernandes, Dilsinho e mais

Em entrevista, Lauana Prado revisita o seu passado ao falar das gravações do álbum 'Natural' em Tocantins

Natalia Queiroz Publicado em 11/03/2022, às 12h38

Na última quinta-feira, 10, Lauana Prado (32) lançou a segunda e última parte do seu álbum Natural. Ao todo o projeto possui 17 músicas e conta com as participações de Juan Marcus & Vinicius, Paula Fernandes, Dilsinho e Vitão.

O trabalho levou a cantora de volta ao estado de Tocantins, onde cresceu e iniciou a sua carreira artística. Em entrevista para a CARAS Digital, a artista contou a sua expectativa com o disco completo nas plataformas, seleção de repertório e escolha das parcerias.

Com nomes de peso, Lauana revela que sempre pensa bem em quais artistas vai escolher para dividir o microfone. "Quando o assunto é música, eu faço questão de fazer parcerias com artistas que realmente me identifico, admiro e acompanho. Essa premissa é a principal pra que tudo flua com naturalidade e amor. Música é isso!", declarou. Ela também comentou sobre cada um dos escolhidos. "Nesse álbum foi muito especial. Tive a oportunidade de trazer amigos de outros segmentos musicais como o Dilsinho (do pagode), Dennis (do funk) e Vitão (Pop) pra perto. Conseguimos entrelaçar os estilos e identidades de cada um e o resultado ficou incrível. Também, tive a honra de ter a participação do Juan Marcus e Vinícius e Paula Fernandes, do sertanejo. Ambos são amigos queridos, talentosíssimos e que eu admiro", completou.

A primeira parte do projeto foi lançada em outubro de 2021 e a cantora explicou o motivo de separar o álbum. "O álbum Natural tem 17 músicas no total. Acredito que, fazendo essa divisão por “volumes”, consigo mostrar as músicas para os fãs aos poucos. Foram dois movimentos. Em um primeiro momento (em Natural - volume 01) meu público pôde ouvir com atenção parte das músicas, realmente “degustar” as faixas disponíveis, formar opinião. Agora, meses depois, ainda tenho faixas inéditas para lançar, desse mesmo projeto. Os fãs adoram, gera uma expectativa! É uma forma de dar atenção para o maior número de canções possíveis, dividindo o lançamento em partes, já que acredito ter tenho em mãos um projeto rico em música e conceito", afirmou.

Entre as faixas do disco, a compositora revelou qual a sua grande aposta. "Posso dizer que Terminou Com Calma, em parceria com a dupla Juan Marcus e Vinícius, é uma grande aposta minha! Entre a gravação do álbum e o lançamento, efetivamente, mostrei as músicas do álbum para algumas pessoas próximas. Com o tempo, fui me surpreendendo em como ela chegava de forma especial no coração das pessoas".

GRAVAÇÕES DO JALAPÃO VÃO TE DEIXAR DE QUEIXO CAÍDO

Para Natural, Lauana voltou às suas raízes no Tocantins, onde descobriu o seu interesse e dom para a vida musical. No bate-papo, ela afirmou que nesta segunda parte os fãs vão poder assistir os momentos mais bonitos das gravações.

"Visualmente falando, é o momento mais bonito do álbum! Nessa segunda parte, os fãs conferem clipes gravados em locais paradisíacos no Jalapão. Fiz clipes nas dunnas no nascer do sol, nos cânions, em um penhasco ao entardecer, cachoeiras e fervedouros. Tem muita profundidade e beleza em cada detalhe desse álbum, na parte musical e visual", pontuou.

Mais dessas gravações, o público poderá ver no documentário Natural, disponível no canal do Youtube da artista. "O documentário de Natural mostra todo o processo de construção do álbum. Isso desde as composição das letras de música, a gravação das guias no estúdio, a ida para o Jalapão para gravar o audiovisual e também o retorno à Araguaína - cidade onde vivi a infância a adolescência, no interior do Tocantins. Ali mostrei momentos muito especiais pra mim ao longo da construção de Natural. Também, compartilhei detalhes sobre a minha história na música, anseios e me emocionei em vários momentos", revelou.