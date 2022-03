O clipe de 'Tenho o Poder', parceira de Larissa Manoela e MC Zaac foi lançado nesta sexta-feira, 11

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 12h34

Ela não para! Nesta sexta-feira, 11, a artista Larissa Manoela (21) lançou Tenho o Poder, sua parceria com MC Zaac.

O single marca uma nova fase de Larissa Manoela no mundo da música, e recentemente mostrou essa mudança com as músicas Pagou de Superado e Me Deixa a Milhão.

Tenho o Poder chega acompanhada de um videoclipe gravado em 2019 antes da pandemia, durante um show especial de Larissa: "Foi uma das últimas vezes que me apresentei antes da pandemia", declarou Larissa.

Em seu perfil no Instagram, Larissa celebrou o lançamento da música com um trecho do clipe: "É uma música que a gente adora, que contagia, é dançante e tem uma energia muito boa. Sinta essa batida, esse ritmo e pega todo esse envolvimento que a música nos permite", declarou.

Em seguida, Larissa começou uma live relâmpago em seu Instagram, comemorando o lançamento e se jogando ao som de Tenho o Poder. Vem ouvir:

Larissa Manoela lança "Tenho o Poder", parceria com MC Zaac:

