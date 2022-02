Lançamento de Lady Leste é um marco na história de Gloria Groove: ''Afirmo de uma vez por todas que vim pra ficar''

O álbum Lady Leste, de Gloria Groove, é uma volta a história e o autoconhecimento da artista que vem conquistando o Brasil

André Luiz Freitas e Isabela Thurmann Publicado em 11/02/2022, às 13h06

Lady Leste nasceu para fazer história no cenário pop brasileiro! Às 21h, da última quinta-feira, 10, o 2ª álbum de estúdio de Gloria Groove foi lançado por completo em todas as plataformas digitais.

Se preparando para iniciar uma Era que reflete seu passado e autoconhecimento, o primeiro encontro de lançamento do Lady Leste contou com uma festa exclusiva para convidados e imprensa em São Paulo, com o intuito de celebrar o novo trabalho, que contém faixas como A Queda, Bonekinha e Leilão, que se tornaram hits muito antes da saída oficial do CD.

A CARAS Digital participou do evento, que rolou em uma casa de shows na Barra Funda. Além de responder perguntas sobre o álbum, a drag apresentou a música Vermelho, que teletransporta o público a estética original periférica da artista e realizou um pocket show.

“Com Lady Leste eu venho afirmando, de uma vez por todas, que eu vim pra ficar e que meu trabalho tem potencial de existir pro resto da vida”, afirmou durante a coletiva.

O disco consolida uma caminhada de crescimento artístico de Gloria Groove no cenário musical brasileiro e internacional, iniciada no ano passado. O pontapé fica com a música Bonekinha, mix explosivo de funk e trap turbinado, que tomou conta das paradas musicais. A faixa foi responsável por apresentar a persona Lady Leste.

Sendo um álbum maduro e que você deve escutar por ordem padrão das faixas coladas, as composições contam uma história e mesclam naturalmente com os diversos gêneros presentes no álbum, mesmo sendo dominado pelo pop-funk.

Em Lady Leste, há colaborações com MC Hariel (SFM), Tasha & Tracie (PISANDO FOFO), MC Tchelinho (MC Tchelinho), Sorriso Maroto (TUA INDECISÃO), Marina Sena (APENAS UM NENÉM) e Priscilla Alcântara (SOBREVIVI), cantores de estilos bastante diferentes entre si, mas que completam a essência que a cantora buscou esse novo álbum, exaltando as referências que a artista paulistana buscou para completar o trabalho.

Inclusive, o público sentiu falta de um feat em específico, com a cantora Luísa Sonza para o Lady Leste. Groove não descartou a parceria. “Seria uma honra. Quando ela quiser, eu quero”, brincou durante a entrevista. Sem hesitar, a artista não poupou palavras ao debater a importância da sulista na música e como o disco DOCE 22 é um marco.

Ainda falando sobre as referências musicais e visuais, Gloria Groove citou nomes do pop como Lady Gaga, Katy Perry e Rihanna, que serviram de inspiração por terem marcado a sua adolescência.

“O meu grande sonho enquanto artista é fazer um trabalho tão coeso e tão de alto nível quanto as grandes referências [pop] que eu venho acumulando no meio do caminho. Então, é muito gratificante olhar para a minha carreira e ver, realmente, isso”, disse a dubladora sobre as divas pop. “A melhor coisa de ser artista é gerar identificação e sentir que a gente faz parte da vida do outro. Isso é incrível”.

Como boa capricorniana, a artista ‘deixou a modéstia de lado’ e afirmou que Lady Leste já era um álbum de sucesso antes mesmo de seu lançamento. “Eu tô começando uma Era que já começou e tudo isso eu devo a vocês”, disse em determinado momento.

Essa não foi a única vez, durante a entrevista, que Gloria mencionou a importância dos fãs em relação ao CD: “Muito obrigada, gente, por fazerem desse álbum um sonho que a gente está sonhando junto. Eu não via a hora de mostrar pra vocês”.

“Se eu sei onde a Gloria Groove vai chegar? Eu não sei. Quando eu acho que eu cheguei na linha de chegada, eu mudo a linha e corro mais. E eu não costumo me limitar. O estilo de arte que eu proponho pode chegar em diversos lugares, eu tenho vontade de ver até onde”, revelou a mais recente campeã do Show dos Famosos.