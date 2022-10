KLB encanta com família de cantores nos bastidores de show extra de turnê

Antes do show extra da turnê 20+2 em São Paulo, os cantores do KLB aparecem com a família nos bastidores

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 09h12

Nesta sexta-feira, 28, o grupo de rock KLB, formado pelos irmãos Kiko (43), Leandro (41) e BrunoScornavacca (38), fizeram um show extra da sua nova turnê 20+2, referente aos 20 anos de banda, em São Paulo, e apareceram com a família completa nos bastidores.

O que chamou atenção, foi a presença completa da família de cada um dos integrantes do grupo. Kiko levou sua esposa, a miss São Paulo, Francine Pantaleão, Leandro esteve com a esposa, a miss Brasil e segunda colocada do Miss Universo, Natália Guimarães, além das filhas gêmeas, Maya e Kiara. Bruno, o mais novo, levou Maria Luiza Prange, que levou o filhinho do casal, Ravi. Além da mãe dos integrantes, Regina Scornavacca.

O show que aconteceu no Teatro Bradesco, no shopping Bourbon, na zona oeste da capital paulista, teve seus ingressos esgotados e a plateia animadíssima com o retorno da icônica banda de rock dos anos 2000.

Veja fotos dos integrantes do KLB com a família nos bastidores:

