Kevin O Chris volta à infância no clipe de 'Deixa Eu Sarrar'; confira as fotos exclusivas

No novo clipe, o cantor retornará às suas origens ao lado de um time de tiktokers

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 20h12

Kevin O Chris (24) é um dos maiores hitmakers do país e constantemente suas músicas estão nas listas das faixas mais tocadas do Brasil.

No dia 25 de abril, o cantor lançou a música Deixa Eu Sarrar e no dia 12 de maio o clipe será lançado nas plataformas digitais.

O hit conta com participação de BR DA TIJUCA, sucesso nas plataformas de streaming e com mais de 100 mil vídeos reproduzidos em plataformas como TikTok e Instagram.

No clipe, Kevin O Chris retornará às suas origens ao lado de um time de tiktokers.

Confira as fotos exclusivas do novo clipe do cantor:

Foto: Divulgação/Ari Prenda

Música na aula de português

Uma professora de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, usou uma música de Kevin O Chris durante uma aula para os alunos do Ensino Médio. Para atrair a atenção dos alunos, Camilla Moraes, professora de redação e mestranda em Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), usou a estrofe da música Evoluiu, do funkeiro, enquanto dava uma aula sobre figuras de linguagem.