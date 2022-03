Kevin O Chris tem música usada em aula de português: ''Fico feliz''

O funkeiro Kevin O Chris comemorou o uso de sua música por uma professora do Rio de Janeiro

Uma professora de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, usou uma música de Kevin O Chris (24) durante uma aula para os alunos do Ensino Médio.

Para atrair a atenção dos alunos, Camilla Moraes, professora de redação e mestranda em Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), usou a estrofe da música Evoluiu, do funkeiro, enquanto dava uma aula sobre figuras de linguagem.

A professora publicou uma foto da aula em suas redes sociais. Na imagem aparece escrito no quadro: "Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu" (Kevin O Chris). Ao ver a postagem, Kevin o Chris comemorou: "Brabo", disse ele.

Para a CARAS Digital, o cantor falou sobre a felicidade que sentiu ao ver sua música sendo usada em sala de aula. "Fico feliz demais de ver que estão vendo o funk de uma outra forma, tempos atrás nunca que o funk estaria dentro de uma sala de aula, e ver uma música minha escrita no quadro é muito gratificante", afirmou o artista.

Atração do Lollapalooza

Kevin O Chris estará no Lollapalooza! Após participar do show de Post Malone no Lollapalooza, em 2019, o cantor retorna ao evento 3 anos depois, entretanto, dessa vez para um show seu.

O cantor se apresentará no festival no dia 26 de março, promovendo sinergia entre o funk e outros ritmos. No mesmo dia, passarão pelo evento nomes como Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember e Alok.

