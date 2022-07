Kevin O Chris finaliza lançamentos de DVD gravado em Portugal: ''Sonho realizado''

O cantor Kevin O Chris irá lançar o último single, Frequência, do seu DVD gravado em Portugal nesta sexta-feira, 29

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 17h06

Kevin O Chris (24) está se preparando para lançar o último single do DVD “Sonho De Garoto” gravado em Portugal. A música inédita “Frequência” chega na sexta-feira, dia 29 de julho.

A nova canção promete ser mais um hit do cantor que acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais e 3 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Para a CARAS Digital, o artista contou como está se sentindo com o final desse ciclo.

"Frequência é um som que encerra esse projeto brabo, com chave de ouro. O DVD gravado em Portugal foi um sonho realizado, meu sonho de garoto criado em Duque de Caxias, que através do funk mudou de vida e pode proporcionar uma vida com oportunidades para as pessoas que amo. Deus tá na frente sempre! Tô felizão e grato demais!", declarou ele.

Atualmente, Kevin O Chris ocupa os charts de TOP VIRAL GLOBAL do Spotify, Top Brasil e Top Portugal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kevin O Chris (@kevinochris)

KEVIN O CHRIS FAZ SHOW EM PORTUGAL PARA 30 MIL PESSOAS

Kevin O Chris realizou mais um show em Portugal, palco do DVD 'Sonho de Garoto'. O cantor, sucesso absoluto no funk, se apresentou para um público de 30 mil pessoas, no festival Queima das Fitas, em Coimbra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!