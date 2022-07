Kevin O Chris comemora sucesso de 'Incendeia': "Só gratidão"

O cantor Kevin O Chris entrou no Top 100 do Spotify com a faixa 'Incendeia'

A música Incendeia, de Kevin O Chris (24), entrou no Top 100 do Spotify na última semana, ocupando a posição 74 das mais escutadas no Brasil.

A música, que foi inicialmente disponibilizada apenas no Soundcloud, começou a ser usada como som de fundo em vários vídeos no TikTok, e devido a essa movimentação, o cantor decidiu lançá-la em todas as plataformas digitais.

Feliz com mais um hit, o funkeiro comemorou: "Sempre foi Deus! Quando eu fiz esse som já senti que ele ia contagiar geral e não deu outra. Fico felizão em ver a música crescendo no TikTok, só gratidão a galera que grava os vídeos dançando, que levam meu trabalho mais longe. Esquece, incendeia já é hit!", comentou Kevin.

A faixa também ocupa o Top 100 do Spotify em Portugal, na posição 67ª e a playlist viral na 37ª posição. No Brasil, ela figura ainda na playlist viral, na 38ª posição, na 8ª posição do Itunes Charts (Funk), no Top 20 do Deezer Viral, no Top 30 do Resso Funk e em primeiro lugar no Shazam Charts Brasil e sexto lugar no Shazam Charts Portugal.

Vale lembrar que Kevin O Chris é dono de grandes hits como: 'Evoluiu', 'Vamos pra Gaiola', 'Ela é do Tipo', 'Tipo Gin'', entre muitos outros. Recentemente, o cantor participou da faixa 'Que rabão', que está no álbum internacional de Anitta (29) e tem parceria com Mr. Catra, YG e Papatinho.