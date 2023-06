Kelly Key choca com mudança de aparência durante os anos: 'Consegue ser mais linda'

Com aparência diferente, Kelly Key choca com transformação durante os anos; veja antes e depois

A cantora Kelly Key causou nostalgia nos fãs ao relembrar fotos de sua época como "Barbie Girl". Nesta quinta-feira, 08, a famosa entrou no clima de tbt na rede social e resgatou os cliques dos bastidores da gravação do clipe icônico da loira.

Nos registros, a artista, que atualmente é musa fitness, apareceu com o corpo sem definição e sem músculos aparentes. Com o visual um pouco diferente, Kelly Key surpreendeu com a transformação de sua aparência durante os anos.

"Musa, pronta para um #TBT especial dos bastidores da gravação do clipe "Sou a Barbie Girl"?! Quem lembra? Eu me lembro de como foi incrível fazer parte desse projeto. O clipe foi gravado com tanto amor e dedicação, e cada detalhe foi pensado para transmitir a energia contagiante da música. A equipe toda estava tão animada e empenhada em fazer desse vídeo algo realmente especial", contou ela sobre o trabalho.



"Lembro-me das risadas constantes durante as gravações. Tanto os dançarinos e figurinistas contribuíram para criar uma atmosfera mágica nos bastidores. Eu realmente me senti como uma Barbie de verdade! Espero que esse #TBT traga lembranças positivas para todos vocês também. Amei rever essas fotos @cmmkellykey, obrigada por me mandar! Obrigada pelo carinho de sempre! Vocês são demais!", disse a famosa.

Nos comentários da publicação, os fãs admiraram as lembranças especiais. "Eu lembro! E a Barbie Kelly girl agora consegue ser mais linda ainda que a de alguns anos atrás", observaram. "Uma bonequinha mesmo, sempre querida", disseram outros.

Atualmente, Kelly Key mora em Angola com a família. Casada com um empresário milionário do país, Mico Freitas, ela compartilha sua vida fitness e é influenciadora digital. Mãe de três, ela sempre surpreende com sua boa forma.

Kelly Key revela lado positivo de morar em Angola: 'Não adianta'

A cantora Kelly Key falou sobre o lado bom de morar em Angola, país onde conheceu o esposo, o empresário Mico Freitas. Após se casar com o amado, ela acabou se mudando para o lugar, que é a terra natal dele.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

"Que a energia contagiante deste país perdure, nos inspirando todos os dias a valorizar o que é autêntico e a buscar a felicidade nas pequenas coisas. Angola, meu novo lar, meu coração bate ao ritmo do teu encanto", disse a musa fitness.