Kanye West é flagrado em date com modelo parecida com Kim Kardashian

Em meio a divórcio conturbado, Kanye West passeou com Chaney Jones em um shopping de Miami

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 16h02

Na última quinta-feira, 24, Kanye West (44) foi visto andando em um shopping ao lado da modelo Chaney Jones (24).

A modelo surpreendeu os internautas por ser parecida com a ex-esposa do rapper, Kim Kardashian (41). O look que Jones usou para o passeio, um body preto e óculos escuros espelhados, lembrava muito o estilo da Kardashian.

No date, Kanye West vestia um moletom com calça jeans e uma bota preta para completar o look. O artista estava em Miami para uma apresentação do seu novo álbum.

Esta não seria a primeira vez que a West e Jones sairiam juntos. Há 2 semanas, Chaney apareceu em uma festa para celebrar o lançamento o novo álbum do rapper.

O look da modelo e influenciadora para a festa também lembrava muito o estilo de Kim Kardashian, já que novamente o novo affair de West usava macacão e óculos escuros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chaney Jones (@chaneyjonesssss)

O divórcio de Kanye West e Kim Kardashian

Recentemente, e ex de Kanye West, Kim Kardashian teria dito em documentos que deseja terminar o processo de divórcio com o rapper o mais rápido possível.

Segundo ela, as últimas postagens do artista, que chegou a atacar outras celebridades, e a exposição do divórcio dos dois trouxe muito sofrimento emocional para a filha de Kris Jenner (66).