Kaká Diniz revela como foi o dia do fim da dupla Simone e Simaria: “Clima de funeral”

Marido de Simone, Kaká Diniz fala também sobre boatos de que ele seria causador das brigas entre as irmãs

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 23h07

Nesta terça-feira, 13, o empresário Kaká Diniz (37), marido de Simone (38), contou em entrevista como foi o dia em que as irmãs Simone e Simaria (40) anunciaram que a dupla sertaneja chegou ao fim.

"Como todo fim de ciclo, foi muito difícil. E ainda está sendo difícil. Não é fácil. Querendo ou não, as meninas têm mais de trinta anos juntas, cantando, são irmãs, se amam, se respeitam, então eu acho que não é fácil essa decisão para as duas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pelo momento se faz necessário. No dia em que elas soltaram a nota... Parece assim... Quando sai a nota virou um clima de funeral, cara. Simone chorando muito, Simaria também, talvez chorando muito, com certeza em casa. Ela falou para a Simone que estava chorando muito, não deve ser fácil para as duas", contou ao podcast Poder do Network.

"É um casamento. O grande X da questão e que é o lado bom é que elas são irmãs e continuam sendo e se respeitando. O amor não vai mudar por conta disso, mas é um novo ciclo que se inicia", reforçando a ideia de que foram muitos anos de parceria profissional entre as irmãs.

Veja a entrevista completa de Kaká Diniz:

Kaká Diniz conta que Simone está produzindo álbum solo

Durante uma entrevista para o Poder do Network Cast, o empresário Kaká Diniz, marido de Simone, contou que sua amada está preparando suas primeiras canções solo e já está até com um álbum planejado. “Ó… Tá com um repertório. Para mim, ela já é a melhor cantora, mas, em números, ela vai se tornar a número um. Não vou medir esforços para que isso aconteça. Talento ela tem, determinação ela tem, não tenho dúvida alguma que Simone vai ser número um”, contou ele.

A notícia animou os fãs da artista, que estavam ansiosos para a nova fase da cantora, com medo de que não tivessem novidades tão cedo.