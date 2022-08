Justin Bieber volta aos palcos com show na Itália: "Senti falta de vocês"

Após adiar os shows para cuidar de uma paralisia facial, o cantor Justin Bieber voltou aos palcos no último domingo, 31

O cantor Justin Bieber (28) está de volta aos palcos! Após o susto de uma paralisia facial, Bieber se recuperou e retomou os shows da Justice Tour.

Após um período em pausa para cuidar da sua saúde, em relação a doença de Lyme, Bieber revelou o quadro de Síndrome de Ramsay Hunt, que causou uma paralisia facial nele e por conta disso, teve que adiar os shows marcados para o mês de julho, nos Estados Unidos.

O cantor retomou com os shows da turnê no último domingo, 31, e se apresentou no Lucca Festival, na Itália, e claro, enlouqueceu os fãs presentes no local.

Em seu perfil no Instagram, Justin Bieber compartilhou diversos registros do show feito no último domingo e aproveitou para se declarar aos seus fãs: "Amo vocês e senti falta de vocês, pessoal", escreveu.

O canadense Justin Bieber também passará pelo Brasil com a turnê do álbum Justice. O cantor se apresenta dia 4 de setembro no Rock in Rio, e dias 14 e 15 em São Paulo.

