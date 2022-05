Justin Bieber surge com dentadura de diamantes avaliada em R$ 59 mil

O cantor esbanjou estilo com o item de luxo avaliado em R$ 59 mil nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 10h42

O cantor Justin Bieber (28) surpreendeu ao surgir exibindo uma dentadura de diamantes nas redes sociais.

O par de dentaduras usadas pelo cantor foi confeccionada por Johnny Dang, e seu valor pode chegar até R$ 59 mil.

Em seu perfil no Instagram, Justin Bieber surgiu sorridente, ostentando o acessório de luxo, e claro, os fãs ficaram surpreendidos com a peça.

No início do mês, Johnny, responsável pelo acessório, mostrou o processo de criação: "Cadê todos os fãs de diamantes do Bieber?", brincou.

O cantor Justin Bieber também tem sua vinda confirmada ao Brasil! Ele vai se apresentar no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, com dois shows confirmados e esgotados no Allianz Parque.

A procura pelo show do cantor foi tanta que os ingressos para o dia 4 do Rock in Rio, esgotaram em apenas 12 minutos após o início das vendas.