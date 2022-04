Justin Bieber compartilha vídeo de brasileiros cantando 'Love Yourself' versão funk

O astro canadense surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar um vídeo cover de 'Love Yourself'

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 16h24

O cantor Justin Bieber (28) surpreendeu os fãs brasileiros nesta semana ao compartilhar um vídeo de brasileiros cantando seu hit Love Yourself.

O hit Love Yourself faz parte do aclamado Purpose, que é amado até hoje. E os fãs Nathan Monteiro, e Molotov viralizaram nas redes sociais com um cover da música na versão funk.

O sucesso do vídeo de Love Yourself foi tanto que chegou até em Justin Bieber, que compartilhou o vídeo em seus stories no Instagram.

Nas redes sociais, fãs brasileiros piraram com Justin e vibraram: "Chama eles pra abrir a turnê", brincou um. "Justin Bieber é quase brasileiro", disse outro.

O cantor vai passar pelo Brasil no Rock in Rio e conta com mais dois shows marcados em São Paulo, para setembro deste ano. Será que esse encontro vai acontecer?

Veja o vídeo de 'Love Yourself' na versão funk:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bieber Updates 🌧️ (@kingbieberforever)