Junior Lima surpreende fãs ao surgir dançando ao som de Rihanna: ''Quem é Ricky Martin?''

Multiartista! Cantor Junior Lima, irmão de Sandy, leva web à loucura ao mostrar seu gingado ao som de música de Rihanna

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 08h14

O cantor Junior Lima (38) impressionou os seguidores na web ao mostrar que é um multiartista! No domingo, 06, o irmão de Sandy (39) apareceu dançando em vídeo!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, o famoso surgiu mostrando seu gingado ao som de trecho da música Umbrella, da cantora Rihanna (34).

Nas imagens, Junior aparece ao lado do bailarino Robson Mano com um look confortável de frio e surpreendeu com o rebolado. Na legenda, ele usou apenas um emoji de carinha com óculos.

Nos comentários, ele ganhou chuva de elogios de famosos e anônimos. "Tu foi o primeiro TikToker qdo nem existia TikTok! Tem que te respeitar", disse Fernanda Souza. "Por mais vídeos você dançandooooo, Juuuu", pediu Fernanda Paes Leme. "@monicabenini sobre o que falamos ontem…. Não dá pra brincar com @junior_oficial", disse Rafa Brites, mencionando Monica Benini. "Eu sou muito fã", declarou Iza. "Você dança muito!!! Sempre achei incrível ver você dançando", destacou Sabrina Sato. "Eu AMO te ver dançar, coisa linda!", declarou Monica. "Esse é meu Latin Lover! Quem é Ricky Martin que nunca ouvi falar?!? ARREBENTA JUBA!!!", brincou Marcos Mion.

"Além de ser cantor, multinstrumentista, é um ótimo dançarino", "Ele canta, compõe, produz, toca instrumentos e ainda é dançarino. É isso", "Cantor, multi-instrumentista, dançarino, gente boa, simpático, consciente político!!! Cara, sério, eu sou muito privilegiada meu ídolo é demais!!!", declararam os fãs.

Confira Junior Lima dançando ao som de Rihanna:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Junior (@junior_oficial)

Junior Lima se declara para Monica Benini no aniversário de casamento

Recentemente, Junior Lima e Mônica Benini completaram oito anos de casados, e o músico fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo com alguns momentos marcantes ao lado da amada e prestou uma linda declaração de amor para a designer de joias. "8 anos das promessas que saíram do fundo do meu coração. Na alegria, na tristeza ou qualquer outra situação! Te amo profundamente @monicabenini. Que sejamos sempre muito parceiros e inteiros! Vamos nessa, que isso é só o começo!", escreveu ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!