Juliette tieta Demi Lovato e fãs enlouquecem: ''Duas divas''

O final de semana foi animado para Juliette (32)! A ex-BBB compartilhou uma foto ao lado de ninguém menos que Demi Lovato e deixou os fãs animados.

A influenciadora posou com a artista internacional no Rio de Janeiro. Além de Demi, Juliette posou com Thiaguinho, Dennis DJ, Dilsinho e Gkay.

Para a ocasião, a cantora apostou em um look ousado com um decote até o umbigo e transparência.

Os internautas surtaram com o encontro. "Dois ícones do pop", "Duas divas", "Eita como são lindas", "Meu Deus o encontro de milhões", dispararam eles nos comentários.

Juliette Freire(32) decidiu fazer um live e durante a interação com os seguidores das redes sociais, ela falou sobre as críticas que recebeu de Luisa Mell (43) após postar um vídeo mostrando seus dois novos cachorrinhos de raça.

A ativista animal detonou a atitude da campeã do BBB 21, e ressaltou que ela deveria ter adotado, já que como ela tem mutos seguidores poderia incentivá-los com a atitude. "Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também", alfinetou.

