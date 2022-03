Juliette registra encontro com Maria Bethânia e Caetano Veloso: ''Parece um sonho''

Advogada Juliette, campeã do BBB 21, fez linda declaração ao compartilhar registro ao lado dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 12h51

A campeã do BBB 21 Juliette (32) não segurou a emoção e encantou os fãs ao mostrar um encontro especial nas redes sociais!

Na noite de domingo, 13, a vencedora do BBB 21 compartilhou um clique ao lado dos irmãos Caetano Veloso (79) e Maria Bethânia (75). Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a advogada paraibana surgiu sentada no colo do cantor, com um sorrisão estampado no rosto.

"Música, história, arte, admiração, carinho, colo, felicidade, gratidão… Parece um sonho. Eu não consigo formular uma frase… só sei sorrir", escreveu Juliette na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao trio. "Nordestiníssima trindade", disse Chico César. "Que sonho, Juliiiii! Que momento! Venham juntos no Altas Horas. Vai ser lindo", pediu Leilah Moreno. "Meu Deus, essa foto sim vale MILHÕES", destacou um seguidor. "Que foto mais linda. Tem sentimento", disse outra.

Juliette relembra diagnóstico de aneurisma

Juliette falou abertamente pela primeira vez sobre um possível aneurisma descoberto em agosto do ano passado durante entrevista no Conversa com Bial. Ela contou detalhes de sua reação ao diagnóstico da doença que vitimou sua irmã, Julienne, que morreu em decorrência de um AVC causado por aneurisma cerebral que se rompeu, quando tinha apenas 17 anos. Ela revelou que os médicos descobriram que não se tratava de um aneurisma apenas seis meses depois do 'diagnóstico'. "As pessoas me pediam sorriso, foto, alegria, pediam que eu mostrasse minha vida, tudo... E eu não tinha nada. Só medo e aceitação. E ficava pensando que ninguém imagina o que o outro passa. Enquanto as pessoas estavam pensando no futuro, eu nem sabia se ia ter. E passei três meses sem querer saber disso, fingindo que nem tinha acontecido, que eu estava bem e que não tinha aneurisma", contou.

